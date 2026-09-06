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Кэррик о 2:2 с «Эвертоном»: «МЮ» показал хороший футбол, временами был очень опасен. По большей части мы хорошо оборонялись, но ближе к концу стали допускать ошибки»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед »  Майкл Кэррик подвел итоги игры с « Эвертоном » в 3-м туре АПЛ (2:2).

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