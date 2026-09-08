За месяц наши бойцы обнаружили и уничтожили сотни беспилотников ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войсковой противовоздушной обороны и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая надёжное прикрытие объектов и рубежей в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.