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ВЕСТИ КРЫМ

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За месяц наши бойцы обнаружили и уничтожили сотни беспилотников ВСУ в Запорожской области

За месяц наши бойцы обнаружили и уничтожили сотни беспилотников ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войсковой противовоздушной обороны и войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ несут круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая надёжное прикрытие объектов и рубежей в зоне проведения СВО, сообщили в Минобороны России.

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