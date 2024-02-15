Фондовый индекс Тайваня вырос до рекордного уровня на фоне оптимизма по поводу ИИ

Тайваньский индекс Taiex вырос до самого высокого уровня за всю историю. Это случилось на фоне роста акций производителя полупроводников TSMC, который произошел благодаря надеждам инвесторов на технологии искусственного интеллекта, отмечает Bloomberg.
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