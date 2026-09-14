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Царьград

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"Ей уже ничего не надо. Питание и покой". Слиты в сеть фото Пугачёвой. Что происходит с певицей?

"Ей уже ничего не надо. Питание и покой". Слиты в сеть фото Пугачёвой. Что происходит с певицей?

Алла Пугачёва впервые приехала на отдых в Турцию. Сопровождал её супруг Максим Галкин*. Комик опубликовал в соцсетях видео из номера с панорамными окнами.

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