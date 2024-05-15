Дмитрий Козак сохранил пост замглавы Администрации президента России 

Дмитрий Козак, курировавший ранее в Кремле связи с Молдовой в качестве заместителя руководителя Администрации президента России, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, снова назначен заместителем главы Администрации президента РФ.
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