Дмитрий Козак сохранил пост замглавы Администрации президента России 

Дмитрий Козак, курировавший ранее в Кремле связи с Молдовой в качестве заместителя руководителя Администрации президента России, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, снова назначен заместителем главы Администрации президента РФ.