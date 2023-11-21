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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3-й матч на льду Байкала с участием звезд отечественного хоккея запланирован на 23 февраля 2024 года

«В следующем году матч запланирован предварительно на 23 февраля», – сообщили в пресс-службе Иркутской области.

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