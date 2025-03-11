Первая реальная победа администрации Трампа: КНР вытесняют с Панамского канала

Группа компаний, включающая известную своей тактикой агрессивного поглощения лакомых активов американскую BlackRock, а также Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited, заявила о приобретении 90% акций компании по управлению портами Бальбоа и Кристобаль по берегам Панамского канала у гонконгской CK Hutchison Holdings.
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