«Не наш человек»: NBC узнал, почему Келлога отстранили от переговоров по Украине

Спецпосланника президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной отставного генерала Кита Келлога отстранили от переговоров по причине слишком "проукраинской" позиции, по мнению Кремля.
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