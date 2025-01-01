Девин Букер толкнул Кэма Спенсера за то, что тот попытался вырвать у него мяч

Во время матча «Финикс» – «Мемфис» (112:117) между игроками произошла потасовка. Инцидент случился за 9:42 до конца четвертой встречи, когда разыгрывающий «Гризлис» Кэм Спенсер попытался вырвать мяч из рук Девина Букера («Санз») после остановки игры.