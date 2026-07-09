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«Никс» заинтересованы в подписании Ника Ричардса

« Нью-Йорк » продолжает искать усиление на позицию центрового. По информации журналиста ClutchPoints Бретта Сигела, одним из главных кандидатов на переход в команду является Ник Ричардс .

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