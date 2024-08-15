В Курской области уничтожили группу украинских десантников

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Пять шароварников уничтожено ??? Круто. Осталось всего - то, каких-то 10-11 тысяч... Зачем ТАКУЮ информацию печатать??? Или нас пытаются заставить , как это сделали хозяева со своими рабами - украми, - радоваться и скакать от радости услышав о гибели хотя бы одного всушника???