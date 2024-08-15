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В Курской области уничтожили группу украинских десантников

В Курской области уничтожили группу украинских десантников

В Курской области российские военнослужащие уничтожили группу десантников десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Пять шароварников уничтожено ??? Круто. Осталось всего - то, каких-то 10-11 тысяч... Зачем ТАКУЮ информацию печатать??? Или нас пытаются заставить , как это сделали хозяева  со своими рабами - украми, - радоваться и скакать от радости услышав о гибели хотя бы одного всушника???
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