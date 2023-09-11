Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Сергей Елевич: «Немцы практически выключили из игры Богдановича»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич назвал ключевые факторы победы сборной Германии над командой Сербии (83:77) в финале чемпионата мира-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх