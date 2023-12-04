FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный перестал появляться вместе с президентом страны Владимиром Зеленским во время его публичных выступлений, сообщила 3 декабря газета Financial Times.
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