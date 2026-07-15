В ЕС представили доклад о будущих проблемах, связанных с демографией

Рост численности населения Европейского союза в ближайшие годы прекратится и начнется устойчивый спад, отмеченный увеличением ожидаемой продолжительности жизни и снижением рождаемости, заявили в объединенном исследовательском центре (CCR), связанном с Европейской комиссией, 14 июля пишет французская газета Sud Ouest.
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