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В ЕС представили доклад о будущих проблемах, связанных с демографией

В ЕС представили доклад о будущих проблемах, связанных с демографией

Рост численности населения Европейского союза в ближайшие годы прекратится и начнется устойчивый спад, отмеченный увеличением ожидаемой продолжительности жизни и снижением рождаемости, заявили в объединенном исследовательском центре (CCR), связанном с Европейской комиссией, 14 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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