Модный в Британии район превратился в опасное гетто

Район Дигбет в Бирмингеме, который приобрел популярность благодаря сериалу «Острые козырьки», столкнулся с ростом проблем, связанных с безопасностью и состоянием городской среды.
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