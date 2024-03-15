Флагман немецкой автопромышленности полностью уходит из Германии

Крупнейшие немецкие налогоплательщики продолжают покидать Германию. Высокие цены на энергоресурсы и неэффективная внутренняя политика правительства под руководством Олафа Шольца приводят к тому, что экономика страны уходит в глубокую рецессию.
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