Классический поцелуй от Гризманна. У него — гол+пас 😎 «Жирона» уже не та. В этом сезоне будет тяжеловато 🥵 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Классический поцелуй от Гризманна. У него — гол+пас 😎 «Жирона» уже не та. В этом сезоне будет тяжеловато 🥵 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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