Трамп пригрозил закрыть The New York Times

REUTERS/Eric Lee Президент США Дональд Трамп вышел на новый этап войны с американской прессой. На этот раз он пригрозил закрыть старейшую газету The New York Times.
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