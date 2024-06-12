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Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Мир прощается с США: Саудовская Аравия создаёт новый военный союз, Иран готовится менять ядерную доктрину

Кажется, Арабский мир стал просыпаться. В своём выступлении перед элитой Арабского Востока наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 30 лет Арабский мир будет ассоциироваться с культурой, комфортом и богатой жизнью.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
НАТО агрессивная военная организация.а не оборонительная.Сербия,Афганистан,Ирак,Сирия,Ливия тому пример.Принесла эта организация смерть,разрушения и оккупацию государств.
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17 час.
Людмила Лиханова
Любые организации против гегемона - это уже хорошо. Чем меньше останется трусливых тем быстрее гегемон падет .
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10 час.
Семен Демин
Арабы молодцы!  До сих пор весь мир пользуется арабскими цифрами, которые очень удобны. Как-то все подзабыл это.
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7 час.

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