FiNE-NEWS

1 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Странник
    шлюхи упоротые, назад их, пусть у себя живут, а то харя у парня сильно толстая..... зачем такие мрази нам нужны?Подростки в Крыму...
  • Ингерман Ланская
    бандеровские выродкиПодростки в Крыму...
  • Ивановна
    Они это не оценять у них инструкцииНебензя красиво п...

Членов старейшей ОПГ Москвы «Таганской» будут судить заново

Членов старейшей ОПГ Москвы «Таганской» будут судить заново

Как сообщает в четверг «Коммерсантъ», Мосгорсуд назначил новый набор присяжных по уголовному делу вероятных участников старейшей в столице «Таганской» организованной преступной группировки во главе с Игорем Жирноклеевым и Григорием Рабиновичем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх