Членов старейшей ОПГ Москвы «Таганской» будут судить заново

Как сообщает в четверг «Коммерсантъ», Мосгорсуд назначил новый набор присяжных по уголовному делу вероятных участников старейшей в столице «Таганской» организованной преступной группировки во главе с Игорем Жирноклеевым и Григорием Рабиновичем.