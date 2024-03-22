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Аналитик Рахман: антироссийская риторика Макрона вызвана страхом перед Трампом

Аналитик Рахман: антироссийская риторика Макрона вызвана страхом перед Трампом

РИАМО - 22 мар. Страх перед возможной победой Дональда Трампа на выборах президента в США заставляет французского лидера Эмманюэля Макрона делать свои антироссийские заявления, считает эксперт аналитического центра Eurasia Group Муджтаба Рахман.

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