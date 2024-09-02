Эксперт Осипова рассказала, где можно отдохнуть в бархатный сезон

Самыми популярными отечественными Направлениями являются Сочи, Анапа, Геленджик и Крым Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств», в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказала о лучших для россиян местах отдыха в бархатный сезон.