Эксперт Осипова рассказала, где можно отдохнуть в бархатный сезон

Самыми популярными отечественными Направлениями являются Сочи, Анапа, Геленджик и Крым Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств», в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» рассказала о лучших для россиян местах отдыха в бархатный сезон.
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