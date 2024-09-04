Сальдо: базы наёмников действуют в Очакове и рядом с Николаевым

Большинство военных в рядах ВСУ на херсонском направлении – это граждане Польши. Центры по набору наёмников находятся в Очакове и в окрестностях города Николаева, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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