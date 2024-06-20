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Егоров: на территории нефтебазы в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

Егоров: на территории нефтебазы в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

Рано утром 20 июня на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошел хлопок и  возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

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