Егоров: на территории нефтебазы в Тамбовской области произошел пожар из-за БПЛА

Рано утром 20 июня на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
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