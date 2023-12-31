Губернаторы и депутаты самовыражаются, читая вывески и слушая западную музыку

Российские регионы сейчас переживают второе пришествие законодательной свободы. Эдакий ремейк "благословенных" 1990-х! Но если сравнить «тогда и сейчас», то заметно, что полярность инициатив местных законодательных собраний изменилась диаметрально – с плюса на минус.
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