📹🏮Расчет ПТРК "Корнет" одного из разведподразделений ВДВ ГрВ "Днепр" вывел из строя пункт управления ударными FPV-коптерами ВСУ на западном побережье Днепровского лимана под Очаковом.
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📹🏮Расчет ПТРК "Корнет" одного из разведподразделений ВДВ ГрВ "Днепр" вывел из строя пункт управления ударными FPV-коптерами ВСУ на западном побережье Днепровского лимана под Очаковом.