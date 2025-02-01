Наркологическая помощь в Алматы: надежный путь к здоровью Юлия СавельеваВопросы, связанные с алкогольной и наркотической зависимостью, часто оказывают разрушительное воздействие не только на самочувствие и качество жизни человека, но и на благополучие его близких.