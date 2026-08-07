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Джон ван ’т Схип возглавит сборную Казахстана. Он работал с Арменией, Грецией и «Аяксом»

Казахстанская федерация футбола достигла договоренности с Джоном ван ’т Схипом о назначении на пост главного тренера национальной команды.

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