«Он вырвал у больного кишечник» Советский врач годами делал пациентов инвалидами. Как главный уролог России скрывал свою тайну?

85 лет назад, в 1940 году, молодой советский врач Василий Миловидов вместе с двумя коллегами пошел под суд за подпольный аборт — всех троих приговорили к тюремному заключению, а также лишили права заниматься медицинской деятельностью.
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