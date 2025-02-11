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Закон, порядок, государство

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Сотрудники самарской полиции задержали троих предполагаемых соучастников хищения у жительницы областного центра 421 млн рублей

Сотрудники самарской полиции задержали троих предполагаемых соучастников хищения у жительницы областного центра 421 млн рублей

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили местонахождение и задержали троих жителей разных регионов России.

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