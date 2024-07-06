Задержали больше половины рейсов: в омском аэропорту назвали самых непунктуальных перевозчиков июня. Чаще всего с опозданием вылетают самолеты в Москву и Сочи.
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Задержали больше половины рейсов: в омском аэропорту назвали самых непунктуальных перевозчиков июня. Чаще всего с опозданием вылетают самолеты в Москву и Сочи.