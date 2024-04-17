Бастрыкин занялся Бидоном, а Небензя назвал заказчиков на Совбезе

Natalija Osminina

Естественно! Безоговорочная капитуляция киевского режима! Сразу после наступления на Краматорск американцы и капитулируют, иначе Россия дойдет до Днепра. Предложат оставить России 4 области, пообещают "Украина без НАТО", и в качестве ФАКТИЧЕСКОГО подтверждения секретными протоколами- "НАТО в Европе уйдет на состояние 1997 г.". Передел сфер влияния а-ля секретные протоколы Молотова-Риббентропа. СВО встанет по границам 4-х областей, Украина ввергнется в Гражданскую войну, а РФ заступит на дежурство по всей Балтике.