"Готовьтесь к капитуляции!"" Вот и докопались до заказчиков "Крокуса". Кто всё организовал. 1987 год.
Бастрыкин занялся Бидоном, а Небензя назвал заказчиков на Совбезе
Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно! Безоговорочная капитуляция киевского режима! Сразу после наступления на Краматорск американцы и капитулируют, иначе Россия дойдет до Днепра. Предложат оставить России 4 области, пообещают "Украина без НАТО", и в качестве ФАКТИЧЕСКОГО подтверждения секретными протоколами- "НАТО в Европе уйдет на состояние 1997 г.". Передел сфер влияния а-ля секретные протоколы Молотова-Риббентропа. СВО встанет по границам 4-х областей, Украина ввергнется в Гражданскую войну, а РФ заступит на дежурство по всей Балтике.
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22 час.
ВЖ
Ванька Жуков
И всё-таки Громыко в адрес грозных речей из Японии был эффективнее:"Как бы ваш непотопляемый авианосец не стал бы летучим голландцем".
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21 час.
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