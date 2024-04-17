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Бастрыкин занялся Бидоном, а Небензя назвал заказчиков на Совбезе

Бастрыкин занялся Бидоном, а Небензя назвал заказчиков на Совбезе

"Готовьтесь к капитуляции!"" Вот и докопались до заказчиков "Крокуса". Кто всё организовал. 1987 год.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно! Безоговорочная капитуляция киевского режима! Сразу после наступления на Краматорск американцы и капитулируют, иначе Россия дойдет до Днепра. Предложат оставить России 4 области, пообещают &quot;Украина без НАТО&quot;, и в качестве ФАКТИЧЕСКОГО подтверждения  секретными протоколами- &quot;НАТО в Европе уйдет на состояние 1997 г.&quot;. Передел сфер влияния а-ля секретные протоколы Молотова-Риббентропа. СВО встанет по границам 4-х областей,  Украина ввергнется в Гражданскую войну, а РФ заступит на дежурство по всей Балтике.
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Ванька Жуков
И всё-таки Громыко в адрес грозных речей из Японии был эффективнее:&quot;Как бы ваш непотопляемый авианосец не стал бы летучим голландцем&quot;.
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21 час.

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