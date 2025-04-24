Число многодетных семей в России выросло: Голикова о ключевых достижениях

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о росте многодетных семей в России в 1,2 раза за два года. На конференции в центре "Россия сегодня" она добавила, что в 2024 выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал.
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