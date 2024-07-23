Благотворительный фонд "Дети Абакана" помогает десяткам тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Благотворительный фонд "Дети Абакана" продолжает помогать семьям и детям, оказавшимся в беде. Основательница фонда Екатерина Серякова является не только учредителем, но и членом правления организации, которая была создана в 2016 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии