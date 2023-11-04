SHOT: в Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы

РИАМО - 4 ноя. Школьник из Подмосковья впал в кому на уроке литературы. По словам его родственников, до этого он не получал никаких травм и не имел никаких проблем со здоровьем, поэтому все они в шоке и не могут понять, как это могло произойти, сообщает Telegram-канал SHOT.