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Царьград

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Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»

Мостовой продлит контракт с «Зенитом» и уйдёт в аренду в «Локомотив»

Полузащитник Андрей Мостовой в ближайшее время продлит контракт с «Зенитом» ещё на сезон, после чего на правах аренды перейдёт в «Локомотив».

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