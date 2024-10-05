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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

В Самарской области полицейскими задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что житель Самары 1989 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

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