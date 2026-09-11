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Российский венчурный рынок обвалился на 62%

Российский венчурный рынок обвалился на 62%

Объем российского венчурного рынка в первом полугодии 2026 года сократился на 62% год к году и составил всего $29,3 млн, сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование Dsight, Б1, Т-Банка и Kama Flow.

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