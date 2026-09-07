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Царьград

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ВМО: Дым природных пожаров вызвал 100 тыс. смертей ежегодно

ВМО: Дым природных пожаров вызвал 100 тыс. смертей ежегодно

Согласно ВМО, в 2010-2018 годах дым от лесных пожаров стал причиной 100 тыс. смертей ежегодно. Рост числа пожаров приводит к серьёзным последствиям для здоровья из-за токсичности дыма.

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