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Татар-информ

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«Если не будет вызова, уйду в медиа»: Слуцкий откровенно о тренерском будущем

«Если не будет вызова, уйду в медиа»: Слуцкий откровенно о тренерском будущем

Фото: "Татар-информ" Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью «Спорт-Экспрессу» впервые столь откровенно заговорил о возможном уходе из профессии.

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