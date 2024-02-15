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NYT: заявления об угрозе нацбезопасности США нужны для одобрения помощи Киеву

NYT: заявления об угрозе нацбезопасности США нужны для одобрения помощи Киеву

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Член палаты представителей конгресса США Майк Тернер распространил среди конгрессменов сведения о якобы "серьезной угрозе национальной безопасности" исключительно с целью убедить коллег одобрить выделение киевскому режиму дополнительной помощи.

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