Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Член палаты представителей конгресса США Майк Тернер распространил среди конгрессменов сведения о якобы "серьезной угрозе национальной безопасности" исключительно с целью убедить коллег одобрить выделение киевскому режиму дополнительной помощи.
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