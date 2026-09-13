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Царьград

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Лидер Рабочей партии Великобритании осудил реакцию Лондона на ФСБ

Лидер Рабочей партии Великобритании осудил реакцию Лондона на ФСБ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй раскритиковал реакцию Лондона на предотвращение русскими спецслужбами покушения на британских дипломатов в Москве.

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