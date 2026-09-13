Лидер Рабочей партии Великобритании осудил реакцию Лондона на ФСБ

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй раскритиковал реакцию Лондона на предотвращение русскими спецслужбами покушения на британских дипломатов в Москве.
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