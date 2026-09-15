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Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков

Британские "ромбы" в украинских городах. 110 лет со дня первого применения танков

Днём рождения танковых войск считается 15 сентября. В этот день в 1916 году 49 британских танков атаковали немцев во время битвы при Сомме.

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