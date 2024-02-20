В Мьянме заявили о заинтересованности в БРИКС

Республика Союз Мьянма заинтересована в БРИКС и изучает это международное сообщество. Об этом заявил союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы доктор наук Кан 3о, передает 20 февраля РИА Новости.
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