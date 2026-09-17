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Царьград

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В Подмосковье управкомпания захватила квартиру мужчины и заселила туда мигрантов

В Подмосковье управкомпания захватила квартиру мужчины и заселила туда мигрантов

Коммунальщики захватили квартиру жителя Подмосковья и угрожают полицией.В Пушкинском городском округе Московской области коммунальщики превратили чужую собственность в нелегальный хостел для мигрантов и отказались выселяться даже после судебного решения.

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