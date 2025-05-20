Супруги привезли из Турции 167 кг одежды в подарок родственникам

В Кольцово таможенники остановили супружескую пару, прилетевшую из Стамбула, с большим багажом. В их сумках оказалось 167 килограммов верхней одежды, брюк, блузок и платьев на сумму около миллиона рублей.
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