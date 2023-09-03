Двое детей и 7 внуков: как выглядят и чем занимаются потомки Михаила Шуфутинского

Parents.ruПодписатьсяДвое детей и 7 внуков: как выглядят и чем занимаются потомки Михаила ШуфутинскогоСолдат и рэпер: что известно о семерых внуках артиста фото: Legion Media3 сентября — горячее время для Михаила Шуфутинского.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВSВиктория SHATROVAНАОБОРОТ: и интересно и нужно!!Ответить7 час.ГенрихНдааа...не удивлюсь, ежели в свое время "Дом-2" был просмотрен "от корки-до-корки". Интересно же, да?Ответить6 час.Марина ПетроваУ тебя что, комплексы?Ответить5 час.
Свежие комментарии