Ил-76 МЧС доставил 15 т гумпомощи для Газы в Египет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что в состав партии входят продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки, сбор помощи был инициирован правительством Татарстана.