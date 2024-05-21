Художники подарили больнице в Щукине более 30 картин

Отделение гематологии ГКБ №52 после открытия 4-го корпуса стало не только ультрасовременным, но и максимально уютным — благотворительный фонд «Чистые души» совместно с художниками Светланой Шанталь и Кристиной Пуршиной подарил отделению 34 картины, которые украсят палаты и создадут особую атмосферу тепла и комфорта для пациентов.