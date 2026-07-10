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Советник министра обороны Украины опубликовал призывающую резать русских «икону»

Советник министра обороны Украины опубликовал призывающую резать русских «икону»

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал изображение «иконы, благословляющей русорез» на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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